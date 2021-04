Le ultime vittorie dell’Inter certificano come sia una grande squadra, secondo Eraldo Pecci. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

GRANDE SQUADRA – Secondo alcuni critici, contro Sassuolo e Cagliari l’Inter non ha brillato. Eppure porta a casa sei punti su sei, vincendo di misura con il minimo sforzo. Ennesimo aspetto che certifica la grandezza della squadra di Antonio Conte. Che dopo la vittoria contro i sardi si dilunga in baci e abbracci coi suoi giocatori. Un gesto che incontra l’apprezzamento di Eraldo Pecci: «Quando vedi questi abbracci, si vede che il traguardo è vicino. Mi sembra ormai impossibile che l’Inter possa farsi scappare lo scudetto. In genere, le partite più difficili sono quelle sporche. Quando riesci a vincere quelle sporche, vuol dire che sei una grande squadra».