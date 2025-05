Pecci: «Inter? Silenzio stampa non giustificabile verso i tifosi»

Eraldo Pecci ha commentato la scelta della società nerazzurra di non mandare alcuno dei propri tesserati a parlare con la stampa al termine di Inter-Lazio. Poi un’analisi sull’ultimo turno di Campionato.

CRITICA – Eraldo Pecci si è pronunciato a La Domenica Sportiva sulla decisione dell’Inter di procedere al “silenzio stampa” nel post-partita del match pareggiato contro la Lazio per 2-2. A proposito di tale scelta, l’ex calciatore italiano ha voluto esprimere la propria contrarietà rispetto a un gesto che, dal suo punto di vista, è sbagliato nei riguardi del tifo nerazzurro: «Si comprende la delusione di una squadra che si vede scappar via qualcosa che percepiva di avere in mano, ma non è giustificabile verso i tifosi».

Pecci su Inter-Lazio e Parma-Napoli

UNA CONFERMA – Pecci ha poi proseguito pronunciandosi sulla giornata di Serie A appena trascorsa: «Avevo detto che sarebbe stata complicata la trasferta di Parma per il Napoli. Anche per l’Inter c’è stata una sfida da un certo coefficiente di difficoltà. Alla fine, i partenopei ne escono conservando 1 punto di vantaggio sui nerazzurri. A questo punto, dal mio punto di vista, è la squadra di Conte ad avere le mani sul Campionato. La prossima sfida (l’ultima della stagione, ndr.) sarà infatti al Maradona».