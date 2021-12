Pecci: «Inter può andare avanti in Europa. Brozovic? Tra i migliori registi»

Pecci, presente alla Domenica Sportiva su Rai 2, ritiene l’Inter una squadra molto forte che può raggiungere importanti obiettivi anche in Champions League. Poi, una battuta anche su Brozovic.

FORZA − Eraldo Pecci sul percorso dell’Inter e su alcuni giocatori: «L’Inter può andare avanti in Champions League. Una volta sta bene Hakan Calhanoglu, un’altra Nicolò Barella e l’altra ancora Ivan Perisic, giocano a seconda di chi sta bene. Sono compatti in difesa, sono sicuri di loro stessi con lo scudetto sul petto e questo fatto di giocare di più e bene è una soddisfazione maggiore. Poi Marcelo Brozovic, regista non era, si è trovato a farlo. Oggi è uno dei migliori dell’intero campionato».