Pecci: «Inter, voto 6 dopo il Porto. Mezzo voto in meno per un motivo!»

Dopo la vittoria in Champions League dell’Inter contro il Porto per 1-0, l’ex calciatore e attuale opinionista Eraldo Pecci ha dato un sei nella sua personalissima pagella ai nerazzurri. Spiegandone i motivi negli studi di Rai Due durante il programma ‘A tutto calcio’

SUFFICIENZA – Non più di una misera sufficienza per l’Inter dopo la vittoria in Champions League contro il Porto. Questo il voto dato dall’ex calciatore Eraldo Pecci ai nerarzzurri: «Voto 6 all’Inter, vincere col Porto non era facile. Bella vittoria, ha ritrovato una difesa abbastanza affidabile dopo un girone d’andata molto sofferto. Restano gli screzi di campo, per cui va bene la sufficienza. Potevo dare mezzo voto in più, ma il litigio ha penalizzato».