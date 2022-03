Pecci: «Inter non da buttare! Juventus senza molte certezze ma ‘di Allegri’»

Juventus-Inter si avvicina e Pecci vede i bianconeri leggermente favoriti per il derby d’Italia. In chiusura del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex centrocampista trova un lato che dà forza alla squadra di Allegri ma anche qualità per i nerazzurri.

PENDE DA UNA PARTE – Per Eraldo Pecci è la Juventus favorita per domenica: «Sì, assolutamente. La Juventus è diversi mesi che non perde, nonostante dia in molte partite l’impressione di essere raggiunta. Con lo Spezia eccetera non ha vinto nettamente, è tornata la squadra di Massimiliano Allegri. Non ha molto certezze, però sembra tornata quella squadra famosa che alla fine vince. L’Inter sembra più in crisi, però a me sembrava più solido l’impianto dell’Inter e non credo che sia da buttare questa squadra».