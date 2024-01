Pecci: «Inter e Napoli alla pari in finale. Lazio? Arresa»

Alle 20 si giocherà la finale di Supercoppa Italiana, Napoli-Inter, dopo i successi in semifinale rispettivamente contro Fiorentina e Lazio. Per Pecci non c’è una vera e propria favorita.

IN BILICO – Nello studio del programma La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci anticipa i temi della finale di Supercoppa Italiana: «Secondo me parte alla pari la partita, perché il Napoli se l’è giocata fino alla fine con la Fiorentina anche se un giorno prima. Mentre la Lazio si è arresa subito. Quindi partono alla pari anche come tossine. Il Napoli ha vinto con molta fatica con la Salernitana, poi ha trovato questa vittoria con la Fiorentina senza niente da dire. Viene a farsi la partita con l’Inter piena di speranze, perché è una squadra forte: se la giocherà, è in un buon momento».