Pecci: «All’Inter manca ancora qualcosa. Assenza Brozovic determinante»

Eraldo Pecci, ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai Due, ritiene che all’Inter manchi ancora qualcosa per fare il definitivo salto di qualità. Poi sulla sconfitta col Sassuolo, una considerazione sull’assenza di Brozovic

MOMENTO − Pecci sulla sconfitta dell’Inter col Sassuolo: «Assenza Marcelo Brozovic determinante, ma alcuni giocatori come Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e anche Nicolò Barella sono in calo. Il Sassuolo ha qualità importanti con tanti buoni giocatori in potenza, bruttissimo cliente. Simone Inzaghi? Si può sbagliare una partita ma in un campionato ci sono momenti in cui non sbagliare come ieri il Milan a Salerno. A queste squadre manca qualcosa per diventare grandi».