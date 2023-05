Pecci: «L’Inter ha lasciato in vita il Milan, un punto in meno»

La semifinale di Champions League non è ancora chiusa, visto lo 0-2 di Milan-Inter, perché non è arrivato il colpo del KO mercoledì sera. In vista del ritorno di martedì l’ex centrocampista Pecci, da ATuttoCalcio su Rai 2, parla di come sarà affrontata la seconda stracittadina.

IN CORSA – Eraldo Pecci prova a indicare in cosa si è vista la differenza in campo nel derby di mercoledì sera: «L’assenza di Rafael Leao sicuramente ha contato. Dopo dieci minuti 0-2: l’Inter è partita bene e c’è arrivata meglio. Ma invece di prendere 8 prende 7 perché ha lasciato in vita il Milan: era in balìa dell’Inter, che si è accontentata dello 0-2. Però non mi aspettavo un Milan così poco reattivo, in queste partite in genere si ritrova: l’assenza di Rafael Leao ha pesato. Chi vince la Champions League? Io credo sia l’anno del Manchester City».