Pecci: «Inter favorita contro Fiorentina. Mondiale? Brutta figura della FIFA»

Pecci dice la sua su Fiorentina-Inter. L’ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, fa un pronostico sul match di Serie A. Poi un commento velenoso sul Mondiale e la FIFA.

PRONOSTICO – Eraldo Pecci interviene nel pre-partita di Fiorentina-Inter (vedi articolo). L’ex calciatore, ospite di Radio Sportiva, azzarda un pronostico: «Difficile per la Fiorentina contro l’Inter. Il mio pronostico verte sui nerazzurri, che sembrano aver ritrovato compattezza difensiva. I nerazzurri ora non prendono meno gol ma lasciano meno occasioni. Il doppio confronto contro il Barcellona, anche nel suo momento non migliore, ha lasciato tanta carica. L’Inter è superiore. Romelu Lukaku oggi non ci sarà? Con il Mondiale è tutto sfalsato. È una vergogna che per due soldi i campionati europei si debbano fermare per il Mondiale. Non credo che la FIFA ci abbia fatto una bella figura. Poi si lamentano se i grandi club vogliano formare la Superlega. Tutti cercano i soldi, perché voi sì e gli altri no? Prendiamo quello che viene, ma dobbiamo anche sottolineare certe cose. Non si può vendere il calcio in questa maniera». Pecci non parla solo di Inter. Nell’intervento radiofonico l’ex calciatore ha qualcosa da ridire anche sull’organizzazione del Mondiale.