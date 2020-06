Pecci. “Inter, che lavoro di Conte! Ma per lo scudetto manca qualcosa”

L’ex calciatore e opinionista, Eraldo Pecci, ha commentato la prestazione dell’Inter contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. La domanda chiave è ormai nota: i nerazzurri hanno le carte in regola per tornare in corsa per lo scudetto?

ULTIMO STEP – «I sei punti di distacco dalla Juventus sono frutto semplicemente dei due scontri diretti. Questo dimostra il buon lavoro di Antonio Conte». È questa l’analisi di Eraldo Pecci, dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria nel recupero della venticinquesima giornata. Un’Inter che torna alle pendici della lotta scudetto, anche se «qualcosa continua a mancare – sottolinea Pecci – nonostante a Conte bisogna dare il merito di aver lavorato molto sulla testa. Christian Eriksen? Le critiche mosse negli ultimi mesi non devono meravigliare. D’altronde in Italia siamo abituati: un giorno si elegge un papa e il giorno dopo lo si fa cadere».