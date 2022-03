Pecci: «Inter, calo anche con Brozovic in campo. Non è più la favorita»

Eraldo Pecci, alla Domenica Sportiva, ha fatto un intervento sulla crisi di risultati dell’Inter. Per l’ex giocatore, calo che non dipende soltanto dalla mancanza di Brozovic

CALO FISICO − Il commento di Pecci sui nerazzurri: «Mancanza Marcelo Brozovic? Non è il solo problema. Nelle ultime sette partite anche lui in diverse c’era. Vedo una squadra stanca fisicamente. Calo visto sia con Brozovic che senza. Non vorrei riallacciarmi alla Lazio di Simone Inzaghi che calava. Non so se è una questione di preparazione atletica ma se l’Inter prima era favorita ora non lo è più anche se il calendario non è complicato».