Pecci: “Il VAR su Godin non c’è? Base Inter di Conte importante, ma…”

Pecci – ex centrocampista del Torino -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, vede l’Atalanta addirittura in vantaggio sull’Inter di Conte per determinati aspetti, pertanto il pareggio di San Siro non va buttato. Solita polemica sul VAR, stavolta ci va di mezzo Godin

INTER DEVE INSEGUIRE – Le differenza tra le due società nerazzurre sono molteplici, Eraldo Pecci fa notare quella più evidente: «L’Atalanta ha una base su cui lavora da anni che l’Inter ancora non ha, anche se sta facendo molto bene per quello che ha a disposizione. Qualche uomo in più sarebbe utile, ma serve per aggiungere qualità non per quantità. La spina dorsale formata da Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e le due punte (Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ndr) c’è. Se stano bene anche Nicolò Barella e Stefano Sensi la base a disposizione di Antonio Conte è importante. In partita non me ne sono accorto del rigore richiesto dell’Atalanta. Se l’arbitro sbaglia lo accetto, ma se sbaglia con il monitor davanti lo accetto meno. Sulla respinta di Handanovic la palla viene rinviata da Diego Godin che è entrato per primo in area di rigore, il VAR lì non c’è?». Questa l’osservazione di Pecci dopo il weekend di Inter-Atalanta.