Pecci: «Credo che l’Inter sia ancora un passo avanti a tutte le altre»

Eraldo Pecci, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha parlato dell’Inter sostenendo come i nerazzurri siano ancora la squadra da battere. La rosa e la forza della difesa sono due fattori che spostano l’ago della bilancia verso i campioni d’Italia in carica

AVANTI − Pecci ritiene l’Inter ancora la favorita: «Credo che l’Inter sia ancora un passo avanti a tutte. Ha fatto fatica sia contro l’Hellas Verona che contro la Sampdoria ma credo sia davanti agli altri. Come rosa, come difesa e come squadra campione in carica vedo l’Inter davanti». I nerazzurri sono fermi in campionato a quota sette punti. A punteggio pieno, invece, Milan, Roma e Napoli che hanno trionfato rispettivamente contro Lazio e Juventus e Sassuolo.