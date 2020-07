Pecci: “Conte si lamenta con l’Inter, ma c’è un motivo! Già con Pioli…”

Condividi questo articolo

Pecci – ex centrocampista del Torino -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, analizza i problemi dell’Inter puntando il dito contro il gruppo. Le lamentale di Conte sono quindi motivate, come dimostrato dall’esempio di Pioli

PROBLEMA GIOCATORI – I problemi in rosa post-lockdown sono comuni a diversi allenatori, Eraldo Pecci capisce bene la situazione nerazzurra: «Anche Antonio Conte si sta lamentando dicendo che gli mancano i giocatori all’Inter, ma è bravo. L’Inter con Stefano Pioli all’inizio sembrava essere diventata una macchina da guerra. Idem con Luciano Spalletti dopo. Ma poi arriva un punto in cui si rompe qualcosa. Lo stesso è successo con Conte dopo un buon inizio. Quindi significa che la differenza la fanno i giocatori. Non tutti i giocatori hanno le capacità psicologiche di concentrazione e la tecnica per mantenere certi livelli». Questo il pensiero di Pecci, che esclude colpe extra per Conte.