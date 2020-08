Pecci: “Conte, sfogo di difficile comprensione. Inter, chi è la spia?”

Pecci sostiene che Conte abbia sbagliato con lo sfogo, ma gli dà ragione su una cosa: all’Inter ci sarebbe una sorta di talpa. L’ex centrocampista, ospite fisso del programma di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ha provato a ipotizzare perché il tecnico se la sia presa così tanto ventiquattro ore fa a Bergamo.

PERCHÉ SE L’È PRESA COSÌ? – Eraldo Pecci ha dubbi sulla reazione avuta da Antonio Conte nelle interviste post partita dopo Atalanta-Inter di sabato sera: «Lo sfogo? È di difficile comprensione, a mio avviso. Di sicuro è difficile per una società accettare certe dichiarazioni da parte del proprio allenatore, su questo si dovranno confrontare. A Conte succede spesso: o è una sua strategia, non lo so, o a un certo punto ha bisogno di sfogarsi. Forse ha chiesto alla società qualcosa che non gli ha dato, questo non lo so ma bisogna capirlo. I punti di distacco in classifica non sono importanti, perché alla fine la Juventus ha mollato, non è che l’Inter è arrivata a un punto dalla Juventus. Conte ha anche detto che due anni fa Luciano Spalletti aveva detto qualcosa, evidentemente la questione non è stata risolta: le spie ci sarebbero ancora. Ma chi sono?»