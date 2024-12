Pecci: «Cardinale giustifica insuccessi Milan parlando dell’Inter!»

Pecci durante “Novantesimo minuto” in diretta su Rai 2 dopo la partita pareggiata dal Milan 1-1 contro la Roma, nel bel mezzo della questione legata al presunto esonero di Paulo Fonseca, critica le dichiarazioni di Cardinale contro l’Inter.

CHE BORDATA – Eraldo Pecci non le manda a dire nel post-partita del pareggio 1-1 in Milan-Inter, criticando pesantemente il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale: «La situazione in casa Milan è poco equilibrata, basta vedere le dichiarazioni del loro presidente dall’America che parla dell’Inter. Un po’ per giustificare i propri insuccessi. In altri modi, per me questa è incompetenza».