Pecchia esonerato: la decisione del Parma dopo l’ennesima sconfitta!

Salta un’altra panchina in Serie A: questa volta tocca al Parma. È stato esonerato Fabio Pecchia: manca solo l’ufficialità della società. Ecco le ultime sull’ambiente gialloblù.

LA DECISIONE – Cattive notizie in casa Parma. La sconfitta di ieri, nella venticinquesima giornata di campionato, contro la Roma, ha fatto scattare la decisione del club parmigiano: Fabio Pecchia è stato esonerato. La notizia ufficiale non è stata ancora confermata dalla società gialloblù, ma l’indiscrezione lanciata dal giornalista Gianluca Di Marzio lascia pochi dubbi. L’allenatore, sulla panchina del Parma dalla stagione 2022/2023, ha già ricevuto la comunicazione.

Pecchia viene esonerato: attese le comunicazioni ufficiali

ORE DI ATTESA – Non un buon momento quello che sta vivendo il Parma, attualmente terzultima in classifica a quota 20 punti. Sotto solo Venezia e Monza, rispettivamente a 16 e 14 punti. La squadra parmigiana è reduce da una serie di insuccessi consecutivi, tra pareggi e sconfitte, che dura dall’inizio di gennaio. La sconfitta casalinga contro la Roma di Claudio Ranieri ha dato il là per l’esonero di Pecchia. Adesso, oltre al comunicato ufficiale, si attende di scoprire chi prenderà il suo posto sulla panchina gialloblù. L’Inter, dunque, il prossimo 6 aprile arriverà al Tardini per la gara di ritorno affrontando un Parma rivoluzionato dall’arrivo del nuovo tecnico.