Pecchia: «Con l’Inter prestazione positiva, se torno indietro ho rabbia»

L’allenatore Pecchia, nella conferenza stampa che precede il match di Serie B Bari-Parma, è tornato a parlare della gara di Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico gialloblù non nasconde l’amarezza per l’eliminazione subendo gol all’88’ in vantaggio e poi ai tempi supplementari.



TANTA AMAREZZA − Fabio Pecchia, durante la conferenza stampa prima di Bari–Parma, è tornato a parlare della prestazione offerta dai suoi contro l’Inter in Coppa Italia. Le sue parole: «Se io torno indietro aumenta la rabbia per tutto quello che è stato fatto. Centoventi minuti più recupero che trovo estremamente positivi, da cui ho avuto grandi spunti. L’amarezza più grande è per i ragazzi. Amarezza che provo perché quando si gioca così il vero premio lo si deve portare a casa e penso che sarebbe stato anche meritato. Quel tipo di prestazione deve rimanere nella mente dei ragazzi. Devono ricordarsi che, se sono stati in grado di giocare in quel modo, possono ripetersi nuovamente. Contro il Bari dobbiamo portarci dietro la consapevolezza che possiamo ripeterci e giocare per il risultato come abbiamo fatto a San Siro».