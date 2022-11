Pea: «Champions League, Inter brava! I verdetti si assegnano in campo»

L’ex allenatore della Primavera Pea, in collegamento durante la trasmissione Diretta Sportiva su Radio Sportiva, ha parlato dell’impresa dell’Inter nei gironi di Champions League.

QUALIFICAZIONE MERITATA − Ieri sera gli uomini di Simone Inzaghi hanno concluso la prima parte della loro avventura in Champions League con una sconfitta. Un L’ex allenatore della Primavera Fulvio Pea, ha parlato della qualificazione agli ottavi dei nerazzurri. Il 2-0 in casa del Bayern Monaco è comunque indolore vista la qualificazione già raggiunta nella scorsa giornata. Le parole di Pea: «L’Inter è stata molto brava. Nessuno le dava chance di passare al prossimo turno. Per fortuna però i verdetti vengono assegnati giocando in campo. Proprio lì i nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori al Barcellona».