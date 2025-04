Pazzo Barcellona, da 3-1 a 4-3 col Celta Vigo! Paura Lewandowski

Il Barcellona passa 4-3 contro il Celta Vigo al Montjuïc. I catalani ribaltano tutto e occhio a Lewandowski. L’Inter guarda e analizza.

SUCCESSO ROCAMBOLESCO – Il Barcellona, euro-avversaria dell’Inter nelle semifinali di Champions League, è in campo contro il Celta Vigo nella partita di Liga valida per la trentaduesima giornata. Flick, che ieri ha parlato in conferenza stampa “piangendo” anche po’ per quanto riguarda il calendario, decide di non schierare dal primo minuto Lamine Yamal. Al suo posto, c’è Ferran Torres. Quest’ultimo ripaga immediatamente la scelta dell’allenatore tedesco, visto che dopo dodici minuti trova il guizzo vincente sbloccando la partita. Ma per il Barça sarà un pomeriggio complicato, soprattutto perché sale in cattedra Borja Iglesias. Al quindicesimo, arriva il pari dell’attaccante del Celta Vigo. Nella ripresa, succede di tutto. Il Celta parte forte e approfitta di una difesa del Barcellona praticamente ai limiti dell’imbarazzo. Dopo l’occasione di Duran al 48′, con respinta dell’ex Juventus Szczesny, al 51′ Iglesias trova la doppietta personale. Malissimo la difesa del Barcellona, con Cubarsì e Martinez che si scontrano tra di loro dando a Iglesias la possibilità di andare uno contro uno con Szczesny per il 2-1. Passano dieci minuti e l’attaccante del Celta Vigo trova addirittura la tripletta. Il Barcellona, nonostante conceda tantissimo in difesa, in attacco è veramente forte e nel giro di 4 minuti prima fa 2-3 e poi 3-3: Olmo e Raphinha i marcatori. Al 78′, tegola per i blaugrana, con Robert Lewandowski fuori per infortunio. Nel finale, clamorosa palla gol per Mingueza, che sfiora l’incredibile gol dell’ex. E al 96′, Olmo va a terra e dopo revisione al VAR l’arbitro concede rigore. A segnarlo Raphinha.

BARCELLONA-CELTA VIGO 4-3

12′ Ferran Torres, 15′, 51′ e 61′ Borja Iglesias (C), 64′ Olmo, 68′ e 90’+7′ Raphinha