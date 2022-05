Pazzini: «Verona-Milan decisiva per lo Scudetto! Gli episodi in Juventus-Inter…»

Pazzini seguirà con molto interesse anche Verona-Milan, essendo ex di entrambe le squadre. L’ex attaccante dell’Inter, intervistato dal collega Ramazzotti per il Corriere dello Sport odierno, parla della lotta Scudetto in Serie A e della Finale di Coppa Italia. Di seguito un estratto della sua intervista

SCUDETTO – I meriti di Stefano Pioli secondo Giampaolo Pazzini permettono al Milan di essere da Scudetto: «Sono… clamorosi! Ha creato un gruppo forte, con un’idea di gioco precisa. Il Milan ha entusiasmo, esprime un bel calcio e c’è una simbiosi totale tra squadra, tecnico e tifosi». Ma Pazzini non risponde alla specifica domanda del collega Andrea Ramazzotti sul Milan favorito per lo Scudetto: «Chiedetemelo dopo Hellas Verona-Milan: è questa la partita decisiva».

COPPA ITALIA – Infine, nella sua intervista al Corriere dello Sport, Pazzini dà una risposta anche su Juventus-Inter, Finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Roma: «Sarà un confronto aperto, con la Juventus motivata e decisa a riscattare il KO in Supercoppa Italiana. Gli episodi saranno determinanti». Queste le parole di Pazzini, che proprio con l’Inter vinse la Coppa Italia nel 2011.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

