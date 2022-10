Pazzini: «Juventus supera l’Inter, un bene per i giocatori. Ma serve altro»

Giampaolo Pazzini parla della vittoria della Juventus contro l’Empoli, in particolare per aver superato l’Inter in classifica. Di seguito le sue parole dagli studi di DAZN.

PER LA CLASSIFICA – Pazzini dopo Juventus-Empoli 4-0 esprime una sua opinione sull’importanza dei tre punti per i bianconeri, soprattutto ai fini della classifica, ma non basta: «Superare i nerazzurri è un bene? Più che altro per i giocatori. Anche per la sfida imminente in Champions League. In vista di Juventus-Inter e tanti altri motivi, devono cercare di macinare punti e ritrovare entusiasmo. Per queste squadre è importante dare continuità ai risultati».