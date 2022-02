Pazzini: «Inter, c’è una grandissima motivazione! Col Liverpool bene»

Per Pazzini l’Inter dovrà avere motivazioni extra quest’oggi alle 18 col Sassuolo, in un match diventato decisivo. L’ex attaccante nerazzurro, ospite di DAZN, torna anche sulla partita persa mercoledì contro il Liverpool.

PIÙ VANTAGGI CHE SVANTAGGI – Giampaolo Pazzini ritiene che l’Inter non avrà ripercussioni dal KO in Champions League e dagli ultimi risultati in Serie A. Anzi: «Forse poteva esserci, se il Milan avesse vinto stasera, magari un pochino di demoralizzazione. Comunque col Liverpool ha fatto una buonissima partita però ha perso, invece stasera trovandosi così che il Milan ha fatto solo un punto secondo me hanno tantissima motivazione di tornare davanti da soli».