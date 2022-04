Pazzini: «Inter, rilancio clamoroso! Rigore Calhanoglu? Ecco cosa cambia»

L’Inter ha vinto sul campo della Juventus con una prestazione sporca ma efficace (vedi analisi tattica). Pazzini a DAZN commenta la vittoria della squadra di Inzaghi focalizzandosi sulle chance scudetto.

RICANDIDATA – L’Inter conquista tre punti pesantissimi sul campo della Juventus, eliminandola di fatto dalla corsa scudetto e ricandidandosi in maniera prepotente. Giampaolo Pazzini mette in evidenza proprio il peso di questa vittoria: «Vittoria clamorosa perché queste partite valgono molto di più, sia per il momento dell’Inter e sia perché era data sfavorita alla vigilia. Ha vinto una partita pazzesca e ora si rilancia in maniera clamorosa per lo scudetto. Hakan Calhanoglu? La prima volta non ha calciato benissimo, secondo me aveva già deciso di metterla in quell’angolo. Poi sceglie lo stesso angolo ma cambia la rincorsa, guarda la palla e il tiro gli parte molto più secco. Se immagino Paulo Dybala all’Inter? Me lo immagino in tutte le grandi squadre perché ha qualità, se sta bene fa la differenza».