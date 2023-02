Pazzini: «Inter, prestazione un po’ scarica. Ed errore in uscita»

Pazzini cerca di capire cosa non abbia funzionato a Bologna nell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, ospite di Sunday Night Square su DAZN, se la prende anche con l’errore che ha portato al gol di Orsolini.

SQUADRA TROPPO MOLLE – La sconfitta del Dall’Ara lascia strascichi pesanti sulla tenuta mentale della squadra di Simone Inzaghi. La giudica Giampaolo Pazzini: «Una prestazione un po’ scarica da parte dell’Inter. Vero che al secondo tempo ha fatto qualcosa in più, era in gestione però ha creato poco. Poi un errore in uscita da parte dell’Inter e bellissimo contropiede del Bologna, con Riccardo Orsolini che nel 2023 è un altro giocatore».