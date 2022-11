Pazzini: «Inter partita meglio, ma punita dagli episodi! A livello mentale…»

L’Inter perde anche lo scontro diretto con la Juventus e scivola al settimo posto in classifica. Pazzini analizza il derby d’Italia da entrambi i lati sottolineando come la squadra di Inzaghi sia stata punita dagli episodi. Di seguito le sue parole a DAZN

PESO DEL MATCH – L’Inter perde un altro scontro diretto, questa volta con la Juventus, scivolando al settimo posto in classifica. Giampaolo Pazzini analizza il valore di queste sfide: «Queste partite valgono molto di più dei 3 punti, perché possono portarti slancio. Chiaro che per l’Inter perdere così può causare un contraccolpo anche se per tutte e due c’è la possibilità di rifarsi: per la Juventus di continuare e per l’Inter di riscattarsi. A livello mentale può lasciar qualcosa perché comunque è una partita sentita, anche se la squadra di Inzaghi era partita meglio. Ha avuto la possibilità di pareggiare con Lautaro Martinez, è stata punita dagli episodi. Per la Juventus vincere una partita così contro una grande squadra dentro al gruppo lascia tanto, anche a livello di entusiasmo».