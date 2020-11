Pazzini: “Inter ha sprecato con Real Madrid, ora vincere e sperare! 2010…”

Giampaolo Pazzini Verona

L’Inter domani in Champions League contro il Borussia Monchengladbach è condannata a vincere per poter sperare in una complicatissima qualificazione. Giampaolo Pazzini – in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sui nerazzurri di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

SPERANZA – L’Inter in Champions League ha un solo risultato a disposizione per poter sperare in una qualificazione già molto complicata. Giampaolo Pazzini dice la sua sui nerazzurri: «Non voglio mettermi nei suoi panni perché ha un compito arduo. Hanno sprecato una chance importante con il Real Madrid, ora devono vincere e sperare. Quindi, quando hai così poche possibilità, le cose da dire sono anche di meno. È un campionato stranissimo, condizionato dalla situazione che conosciamo tutti. E’ un po’ un altro sport senza tifosi. Sono componenti importanti queste, alcune squadre ne stanno risentendo mentre altre sull’entusiasmo stanno facendo grandissime cose, come il Milan. La Juventus ha ricostruito e per me sulla carta è ancora la più forte, deve un attimino ritrovare quella cattiveria di vincere. Le squadre che poi vincono lo scudetto hanno un aspetto cinico che forse la Juventus ancora non ha».

ANEDDOTO – Pazzini ricorda anche un aneddoto legato al 2010, quando Inter e Roma si contendevano lo scudetto: «I gol alla Roma? Ancora oggi a distanza di dieci anni i tifosi della Roma me lo ricordano con molto colore. Io parlai di questa partita con Claudio Ranieri quando l’ho avuto all’Inter. Lui mi ha detto che avevano perso lo scudetto nel pareggio con il Livorno, quindi cercò di chiudere la situazione con me con queste parole. Per quella cosa lì siamo stati protagonisti noi, ma ci giocavamo la Champions, mancavano tre/quattro giornate. Ora racconto un aneddoto che forse non ho mai detto: una settimana prima c’è stata Sampdoria-Milan, ho fatto gol io al 92′ e siccome ero diffidato c’era l’idea che prendessi il giallo per saltare la Roma e stare tranquillo nelle ultime tre partite. E invece non ci sono riuscito. Si vede che doveva andar così».