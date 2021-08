Pazzini: «Inter forte in maniera diversa! Correa giusto per Inzaghi»

Verona-Inter è la sfida che andrà in scena tra qualche minuto allo stadio Bentegodi e valida per la seconda giornata di Serie A. Giampaolo Pazzini – opinionista per “DAZN” -, parla della squadra di Simone Inzaghi, di Correa e dell’impatto di Calhanoglu. Di seguito le sue dichiarazioni

FORTE IN MODO DIVERSO – Verona-Inter andrà in scena tra pochissimo. Secondo Giampaolo Pazzini la squadra di Simone Inzaghi è forte in maniera diversa rispetto a quella di Antonio Conte: «L’Inter è forte in maniera diversa perché ha perso due giocatori forti e determinanti ma ha preso giocatori più funzionali che allungano la formazione. L’anno scorso spesso la coperta era corta, quest’anno ci sono molte più soluzioni e Inzaghi può variare il sistema di gioco. Correa è un ottimo acquisto, giusto per Inzaghi perché lo conosce e sa come può rendere al meglio. E’ un giocatore che può fornire all’Inter più soluzioni, quindi sicuramente può dare tanto. Calhanoglu come Luis Alberto? Sono due giocatori simili che determinano: lo spagnolo è più fantasioso ed estroso mentre il turco è più concreto».