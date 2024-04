Pazzini: «Inter, dopo Sassuolo-Milan certo di una cosa! Sanchez…»

L’Inter si appresta ad affrontare il Cagliari nel posticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A. Pazzini parte dal pareggio tra Sassuolo e Milan per spiegare quali possono essere le motivazioni extra della squadra di Inzaghi: di seguito tutte le sue dichiarazioni a DAZN

MOTIVAZIONE IN PIÙ – L’Inter questa sera affronta il Cagliari con una motivazione extra, ovvero il pareggio tra Sassuolo e Milan che avvicina ulteriormente i nerazzurri alla seconda stella e lunedì prossimo è in programma proprio il derby. Giampaolo Pazzini è certo che nello spogliatoio della capolista sia già tutto chiaro: «Il risultato di Sassuolo-Milan aggiunge pepe a questa partita e sicuramente se lo saranno detti perché è una cosa di spogliatoio e credo sia una grande motivazione in più per loro».

SCELTA TATTICA – Pazzini commenta anche la scelta di Inzaghi di schierare Alexis Sanchez al fianco di Marcus Thuram, con Lautaro Martinez out per squalifica: «Io penso ci sia una motivazione esclusivamente tattica, con le qualità di Sanchez Inzaghi spera di scardinare il Cagliari che si difende molto bene. Mentre Arnautovic ha altre caratteristiche. Mkhitaryan? Inzaghi ha dimostrato di non poterne fare a meno, ha un’intelligenza calcistica imbarazzante. Quel recupero fatto a Udine è un miracolo, ma è proprio la situazione: sta vincendo lo scudetto facile e invece ha dimostrato di curare ogni cosa. Poi lui dà grandissima qualità ma è anche un giocatore aerobico».