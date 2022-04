Pazzini: «Calendario Inter? Qualche rischio ma a un certo punto abituati»

Per Pazzini l’Inter non ha un calendario così facile, ma può riuscire a superare le difficoltà. Ospite di DAZN, l’ex attaccante che diede (indirettamente) il titolo ai nerazzurri nel 2010 grazie alla doppietta di Roma-Sampdoria parla del rush finale.

COME RISOLVERE – Giampaolo Pazzini parla di come l’Inter può farcela: «La testa, la fiducia e l’entusiasmo, soprattutto nel rush finale, sono determinanti. Il calendario? Sicuramente qualche rischio, però quando arrivi a un certo punto i giocatori sono abituati ad affrontare certi tipi di partite. Arrivare alla finale di Coppa Italia e a lottare per lo scudetto la fatica la senti meno, hai energie in più. Simone Inzaghi? Non era facile arrivare dopo Antonio Conte, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Lui allena la squadra, non allena per se stesso: si parla sempre della squadra, cerca di valorizzarla. Per questo secondo me è un valore aggiunto come allenatore».