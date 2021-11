Pazzini: «Brozovic insostituibile! A maggio manterrà sempre questi ritmi?»

L’ex attaccante Pazzini, dagli studi di DAZN dopo la vittoria dell’Inter in casa del Venezia, ha elogiato in particolare la partita di Brozovic. Il centrocampista è stato ancora una volta fra i migliori (vedi pagelle).



INSOSTITUIBILE – Giampaolo Pazzini ha parlato così dagli studi di DAZN dopo Venezia-Inter: «Per me Marcelo Brozovic è insostituibile, ma anche per Simone Inzaghi. Non lo ha mai tolto e sa dell’importanza. Vediamo quanti palloni tocca durante la partita ed è unico nella rosa, non c’è un vice-Brozovic ed è per quello che non ha mai saltato nessun minuto. Puoi adattare Nicolò Barella, puoi mettere Stefano Sensi o Roberto Gagliardini. Però non sono giocatori come Brozovic. Giocare ogni tre giorni con i suoi ritmi, poi è dura arrivare fino a maggio in buone condizioni. È un momento importante per l’Inter perché possono fare tanti punti adesso».