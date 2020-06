Pazienza: “Lautaro Martinez importante per l’Inter, ma distratto da altri”

Condividi questo articolo

Pazienza ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e Pjanic, calciatori di cui tanto si parla sul mercato e che non hanno fatto bene in Coppa Italia. L’ex centrocampista si concentra sull’argentino dell’Inter, definendolo “distratto”. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Juventusnews24”

SITUAZIONI SIMILI? – Michele Pazienza azzarda un paragone che riguarda l’Inter: «Pjanic? In questo momento è attratto probabilmente da altre soluzioni. Dovrà trovare l’energia, la forza e le capacità per isolarsi dalle voci di mercato per dare il suo contributo alla Juve in questi mesi. È stato un club importante per il bosniaco durante questi anni, in cui è cresciuto molto. Vedo una situazione analoga anche per Lautaro Martinez dell’Inter: due giocatori importanti per i club a cui appartengono oggi, ma distratti dall’interessamento di altre squadre».