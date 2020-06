Pazienza: “Inter, Conte chiede molto ai suoi calciatori. Sul mercato…”

Michele Pazienza, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter di Antonio Conti. L’analisi verte sulle rimonte subite in stagione dalla squadra nerazzurra e sul gioco di Antonio Conte

RIMONTE – Queste le parole di Michele Pazienza: «Rimonte subite dall’Inter? Non vanno viste in maniera positiva. C’è un perché, conoscendo il lavoro ed il modo di allenare di Conte è principalmente voluto alle richieste dell’allenatore. È un gioco dispendioso, chiede agli esterni di coprire molto campo, è un lavoro dispendioso. Durante l’anno può capitare di andare in difficoltà, cosa che è successa in alcune partite all’Inter. Chiede molto ai propri calciatori, ma da tanto. Anche all’inizio della stagione Conte chiedeva degli acquisti mirati, perché conosce il suo modo di lavorare».