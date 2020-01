Pazienza: “Il Napoli ha reagito, ma tanti errori contro l’Inter. Gattuso studia”

Pazienza ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Inter nel posticipo di ieri sera. Secondo l’ex partenopeo, gli Azzurri hanno commesso gravi errori che hanno portato alla squadra, ma la squadra di Gattuso ha reagito. Di seguito le dichiarazioni a “Radio Marte”

ANALISI DELLA SCONFITTA – Michele Pazienza fa il punto della situazione sul momento del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter: «Gattuso sta studiando tutte le soluzioni, ma ci vuole tempo per venir fuori da questo periodo. Il Napoli non ne ha e per questo motivo la situazione è difficile. Un allenatore come Gattuso di certo può intervenire nell’immediato sull’aspetto caratteriale, ma su quello tecnico-tattico ha bisogno di molto più tempo. Dal punto di vista motivazionale il Napoli la reazione l’ha già avuta. Contro l’Inter il Napoli ha commesso errori, ma va detto pure che il Napoli ieri mancava di alcuni elementi importanti. Di Lorenzo ad esempio, per quanto mi possa piacere, è un terzino destro e fa fatica a giocare in quelle zone che necessitano di meccanismi consolidati. Il grande rammarico è aver perso Albiol che è un giocatore diverso da Koulibaly e Manolas e dà equilibrio e ordine».