Pavone: “Lautaro Martinez? Può essere l’erede di Suarez! Al Barcellona…”

Lautaro Martinez è il primissimo obiettivo del Barcellona, dove il richiamo di Messi sembra essere davvero forte. Mariano Pavone – intervenuto ai microfoni di Radio MARCA – parla dell’attaccante dell’Inter, del suo possibile futuro in Spagna e dell’esperienza condivisa al Racing

PRESENTE E FUTURO – Lautaro Martinez è il primo nome sulla lista del Barcellona, che vuole fare di lui l’erede di Luis Suarez. L’attaccante Mariano Pavone, ex compagno del Toro al Racing, ha solo parole al miele: «Ho condiviso la squadra con Lautaro quando ha debuttato nel campionato argentino e già si vedeva la potenza fisica e il tiro, era molto facile per lui calciare in porta. Senza dubbio Lautaro si adatterebbe molto bene al Barcellona perché è potente ma anche molto forte. Lo vedo come erede di Luis Suárez, il Barça avrebbe un giocatore per il presente e il futuro».