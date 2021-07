Pavone: «Dimarco opposto rispetto a Hakimi. Inzaghi ci punterà tanto»

Dimarco è tornato all’Inter, dopo un prestito formativo di un anno e mezzo al Verona, e ora punta a restarci. L’ex difensore Cristiano Pavone, ospite dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, è dell’idea che Inzaghi lo userà spesso in questa stagione.

NON UN RICAMBIO – Per Cristiano Pavone c’è un bel rinforzo a sinistra: «Federico Dimarco gioca sulla parte opposta rispetto ad Achraf Hakimi. Lui adattato? Secondo me a destra perde, perché Dimarco è un mancino puro: è un ragazzo cresciuto nell’Inter, uscito per fare esperienza fuori e oggi tornato per essere un giocatore importante. Secondo me Simone Inzaghi ci punterà tanto e rimarrà all’Inter da protagonista».