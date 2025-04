Pavoletti: «Inter? Giocarcela senza ansie e col coltello tra i denti»

FORTISSIME – Oltre a mister Davide Nicola, anche Leonardo Pavoletti ha parlato in vista delle prossime due partite di campionato contro Inter e Fiorentina. Sabato alle 18, i nerazzurri infatti ospiteranno allo Stadio San Siro la squadra sarda: «Le prossime due gare? Ogni punto pesa e bisogna andare a prenderselo. Inter e Fiorentina sono due squadre fortissime, dovremo giocarcela col coltello tra i denti ma senza ansia grazie alla classifica. Stiamo bene fisicamente e mentalmente quindi con questa fase difensiva e migliorando davanti possiamo ancora toglierci soddisfazioni».

SALVEZZA – Pavoletti allo stesso tempo non ha dubbi sull’obiettivo della sua squadra: «Siamo una squadra che sta per fare lo step successivo, non so se sia questa la stagione giusta, ora innanzitutto c’è da salvarsi ma credo che il Cagliari possa davvero crescere e diventare ancora più intraprendente e divertente. L’anno scorso era una stagione da salvezza ad ogni costo, quest’anno si lavora anche per consolidarsi e costruire il futuro: stiamo facendo tutti le cose giuste sia in campo che nel Club dove c’è molta famiglia e stimolo ad alzare il livello».