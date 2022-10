Paventi: «Zhang ha rassicurato l’ambiente Inter, Lukaku è una risorsa»

Lukaku è tornato al gol nella serata più importante dopo ben due mesi di assenza. Zhang ha invece parlato della possibile cessione della squadra. Il giornalista Andrea Paventi, nel suo intervento a Sky Sport24 ha espresso un suo pensiero proprio su questi temi.

LUKAU PUÒ ESSERE UNA RISORSA − Il giornalista Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato del ritorno in campo di Lukaku con gol, dopo due mesi di assenza. Il suo commento: «Gli era servito anche meno contro il lecce a metà agosto per ritrovare il gol al suo ritorno in Serie A. Subito si era perciò pensato a una super stagione da parte di Lukaku. Poi c’è stato l’infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi, ma ora che è tornato ed ha subito ritrovato il gol può essere una risorsa in più per Inzaghi».

ZHANG RASSICURANTE − Ha poi espresso anche un suo parere sulle parole pronunciate dal presidente Steven Zhang al termine della partita: «Zhang ha detto che si può migliorare e c’è ancora tanta strada da fare, ma i numeri migliorano sempre di più anno per anno. Ha dato una rassicurazione importante ieri e il resto non fa testo. Quello che fa testo sono i risultati della squadra con Suning. Rassicurazioni quelle si Zhang che potranno sicuramente aiutare la squadra a recuperare in campionato per poter lottare fino alla fine per lo scudetto con Milan e Napoli».