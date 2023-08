Paventi: «Thuram all’Inter importanza e responsabilità! Da scoprire…»

Paventi si sofferma sulla prestazione di Marcus Thuram in PSG-Inter. Il giornalista di Sky Sport 24 fa il punto della situazione sul nuovo attaccante nerazzurro.

MIGLIORARE – Andrea Paventi analizza il profilo di Marcus Thuram, al quale l’Inter si affida in attacco per la prossima stagione: «Thuram avrà importanza e responsabilità. Importanza per le idee, la fiducia e la conoscenza del calcio italiano, grazie a suo padre, che ha. Però qualcosina deve cambiare nel suo modo di stare in campo rispetto a qualche stagione fa. Deve lavorare tanto per la squadra ma anche esserci in zona gol. Questo è il calcio che lui dovrà fare. Anche perché su quelli che comporranno l’attacco dell’Inter c’è sempre la responsabilità dei tanti gol stagionali che garantivano Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Gli attaccanti che abbiamo visto in scena sono in buone condizioni ma l’Inter con loro non ha mai fatto male nel corso della tournée giapponese. Ci hanno pensato altri giocatori, come Davide Frattesi, a risolvere le amichevoli. Thuram ha tante possibilità e margini di crescita, da scoprire anche in base alle caratteristiche del nostro calcio».