Paventi: «Thuram-Inter, ecco qual è lo stimolo! Negli ultimi anni…»

Thuram si sta confermando sempre di più un uomo fondamentale per l’Inter di Inzaghi. Anche contro la Real Sociedad ha seminato il panico in qualche occasione. Paventi parla di quanto si sia ambientato bene il francese, svelando il fattore che lo ha stimolato maggiormente: di seguito le sue parole a Sky Sport

FATTORE – Marcus Thuram continua a stupire all’Inter, dove è diventato praticamente imprescindibile così come Lautaro Martinez. Andrea Paventi svela qual è il fattore che ha stimolato maggiormente il francese: «Sicuramente vive l’Inter come una famiglia, si è inserito in maniera perfetta in questo gruppo e si vede da come interagisce con ogni compagno quando arriva allo stadio e al campo di allenamento. Ma secondo me il fattore che lo ha stimolato tanto è che l’Inter ha visto prima di tutti quale poteva essere la sua crescita e il suo potenziale. E adesso sta diventando un fattore perché quando prende palla si crea spazi e uno così dà tanto, anche perché l’Inter negli ultimi anni ha sofferto l’assenza di qualcuno che saltasse l’uomo».