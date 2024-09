Paventi: «Thuram finora determinante all’Inter. Sottolineo questa sua capacità!»

Marcus Thuram è stato il mattatore della grande partita di ieri sera, venerdì 30 agosto, conclusasi per 4-0 a favore dell’Inter contro l’Atalanta. Non è mancato un elogio nei suoi confronti da parte del giornalista Andrea Paventi.

LA PRESTAZIONE – Marcus Thuram si è preso sulle spalle l’Inter anche nella partita vinta per 4-0 contro l’Atalanta, dopo il rigore procurato contro il Lecce e le due reti valse il pareggio contro il Genoa. La doppietta siglata nei primi 11 minuti del secondo tempo, in occasione del match con i bergamaschi, certifica in maniera chiara il passaggio a uno status successivo da parte del francese. Quello dell’attaccante in grado di coniugare al meglio due diverse interpretazioni del ruolo di “punta inzaghiana”: la versione “decentrata”, di attaccante in grado di decentrarsi per sfondare in profondità; la versione da “rapace d’area”, ossia quella che Piero Ausilio aveva intravisto in lui da più stagioni.

Il Thuram 2.0 dell’Inter di Inzaghi: l’idea di Paventi!

UNA CONSIDERAZIONE – Dell’apporto di Thuram all’Inter inzaghiana ha parlato il giornalista Andrea Paventi a Sky Sport. Queste le sue parole: «Considerando tutte le critiche che ha ricevuto anche per l’Europeo di quest’estate, in cui obiettivamente non ha fatto bene, le prestazioni con la maglia dell’Inter sono importanti. In queste partite in cui Lautaro Martinez ha fatto zero gol, lui è il capocannoniere provvisorio del campionato di Serie A. Thuram è stato il protagonista con il Genoa, con i suoi due gol, contro il Lecce, in cui si è procurato un rigore, e contro l’Atalanta, con le sue due reti di ieri. Veramente un giocatore forte che sa stare con tutti i compagni di reparto, sia con Lautaro Martinez che con Arnautović».