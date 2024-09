Paventi: «Thuram ancora meglio con l’Inter! Nuovo ruolo»

Thuram è al momento impegnato con la Francia e domani alle 20.45 affronterà l’Italia al Parc des Princes di Parigi. Sull’attaccante dell’Inter si è espresso Paventi, in collegamento con Sky Sport 24.

IL MIGLIORE – Il giocatore principale dell’Inter in questo primissimo scorcio di stagione è Marcus Thuram. Vanta quattro gol in tre giornate di Serie A, capocannoniere del campionato alla sosta. Ora è con la Francia e domani debutterà in UEFA Nations League, come probabile titolare contro l’Italia di Luciano Spalletti. Si ritroverà davanti anche Alessandro Bastoni, che ha recuperato dal fastidio accusato in Inter-Atalanta. Da aggiungere che, probabilmente, per Thuram il posto scelto da Didier Deschamps sarà quello di punta centrale mentre gli Azzurri andranno con la difesa a tre.

Thuram principale giocatore dell’Inter 2024-2025: le parole di Paventi

UN BIG – Così Paventi su Thuram: «Chissà che la sfida alla nostra nazionale non lo ispiri in qualche modo. Negli Europei dove la Francia è arrivata in semifinale non è stato fra i protagonisti. Aveva finito la stagione benissimo e l’ha riiniziata ancora meglio: nello scacchiere di Simone Inzaghi è un punto fermo. Ha una buonissima media nei gol segnati dell’Inter dall’anno scorso, in questo inizio di campionato ancora meglio con quattro su sei. Siamo a una percentuale molto alta, il 75%, per un giocatore che con Mehdi Taremi e Lautaro Martinez si è calato in un nuovo ruolo e si è preso sulle spalle l’attacco dell’Inter. La squadra non solo segna come l’anno scorso, otto dopo tre partite, ma è lui il capocannoniere con quattro».