Paventi: «Taremi perdita importante. Arnautovic protagonista nel 2025»

Andrea Paventi, inviato alla Pinetina al seguito dell’Inter, è intervenuto in diretta a Sky Sport. Il giornalista ha aggiornato le condizioni di Mehdi Taremi e ha elogiato Marko Arnautovic, a segno anche ieri contro l’Udinese e spesso decisivo in questo 2025.

OUT – Andrea Paventi ha parlato dell’infortunio avuto da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano salterà diverse gare importanti, accorciando le rotazioni offensive a disposizione di Simone Inzaghi nel periodo cruciale della stagione: «Taremi oggi ha svolto esami che hanno riscontrato il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Già soffriva da tempo di pubalgia, ora dovrà fermarsi una quindicina di giorni. La prossima settimana verrà rivalutato. È andato in Nazionale con un problema ed è tornato con un infortunio. Perdita pesante per l’Inter, meno scelte possibili per Inzaghi. In Champions League, vista l’assenza di Correa dalla lista Champions, saranno solo in tre, con Lautaro che dovrebbe tornare a disposizione per la gara di Parma».

Paventi: «Arnautovic ritrovato, 2025 di alto livello»

FIDUCIA RITROVATA – Paventi ha poi elogiato le prestazioni di Marko Arnautovic, capace anche ieri di sbloccare la gara contro l’Udinese. L’attaccante austriaco sta vivendo un 2025 da protagonista nell’Inter: «Arnautovic ritrovato. Ha fatto molto bene nel 2025, viene da tre gol fatti in casa tutti molto pesanti contro Fiorentina, Monza e Udinese. Ha anche segnato in Coppa Italia contro Udinese e Lazio. Si sta facendo trovare pronto, è un giocatore cardine all’interno dello spogliatoio. Giocatore sempre coinvolto, anche quando è uscito ieri ha supportato la squadra dalla panchina. Ha personalità e adesso ha anche ritrovato i gol che servivano a lui e alla squadra. In questo 2025 ha segnato più di Thuram».