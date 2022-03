Paventi: «Su Eriksen Inter e Inzaghi facevano affidamento. Un dispiacere»

L’Inter ha dovuto risolvere il contratto con Eriksen, dopo aver capito che non avrebbe più potuto giocare in Italia per via del defibrillatore. Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ricorda come Inzaghi lo avrebbe voluto in rosa.

CONFERMA IMPOSSIBILE – Christian Eriksen è reduce da due gol in altrettante partite nel suo rientro con la Danimarca a nove mesi e mezzo dall’arresto cardiaco agli Europei. Il giornalista Andrea Paventi dà i risvolti lato Inter: «Qui era apprezzato per il carattere e per come si è posto. Umanamente è dispiaciuto tantissimo, tecnicamente è un valore che l’Inter ha perso. Forse non avrebbe preso Hakan Calhanoglu ma un giocatore di caratteristiche diverse, però Eriksen era un giocatore su cui l’Inter faceva affidamento. Simone Inzaghi, nel primo mese in cui era stato preso, aveva dimostrato di farci affidamento».