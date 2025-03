Paventi: «Inter, un elemento sta facendo la differenza! Va analizzato»

Andrea Paventi, è intervenuto a Sky Sport 24, in diretta da Napoli. L’inviato al seguito dei nerazzurri, ha analizzato il calendario dell’Inter nelle prossime settimane. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un mese che sarà decisivo, in tutte le competizioni.

L’INTERVENTO – Andrea Paventi ha analizzato il momento che sta vivendo l’Inter, tra il calendario serrato e i tanti infortuni, concentrati nel reparto degli esterni. La squadra di Inzaghi è attesa da sfide cruciali: «La partita di ieri contro il Napoli è stato l’ennesimo scontro diretto senza una vittoria per l’Inter, sicuramente uno degli elementi che sta facendo la differenza in questo campionato. Ma l’Inter resta sempre al comando della classifica, nonostante un calendario impegnativo e tanti infortunati da recuperare. Marzo sarà cruciale, sia in Champions League, con il doppio confronto con il Feyenoord, sia in campionato. L’Inter, dopo una partita apparentemente semplice con il Monza, avrà un altro scontro diretto in casa dell’Atalanta, prima della sosta per le nazionali».

Poi paventi si concentra più nello specifico sul calendario

SENZA SOSTA – Paventi analizza come, anche ad aprile l’Inter, sarà chiamata a molti impegni. Oltre al campionato, e gli eventuali quarti di Champions League, c’è da aggiungere il doppio confronto nelle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: «Anche il finale di marzo e il mese di aprile si prospettano altrettanto impegnativi, ci potrebbero essere i quarti di Champions, ci saranno i due derby in Coppa Italia, che prevedono un dispendio di energie non indifferente. Sarà il momento in cui fare la differenza. Attualmente l’Inter ha le risorse un po’ ridotte, deve recuperare dei calciatori. Il testa a testa sarà a 2/3 squadre, in un discorso in cui potrebbe rientrarci anche la Juventus. Adesso, nel momento più importante della stagione, l’Inter deve far vedere le sue qualità, oltre che la forza del gruppo».