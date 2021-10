Paventi: «Sorrisi per Inzaghi con Dzeko e Dimarco. Non bene Sanchez»

Andrea Paventi, in collegamento ad Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlato di questo primissimo scorcio di stagione dell’Inter e di come Inzaghi stia facendo bene. Inizio importante anche per Dzeko e Dimarco; mentre male Sanchez e altalenante Calhanoglu

BILANCIO − Paventi ha fatto una breve panoramica dell’avvio stagionale dell’Inter: «Sorrisi per l’allenatore Simone Inzaghi, non facile fare bene dopo tutti i cambiamenti che ci sono stati. Benissimo Edin Dzeko con sei gol nelle prime sette partite di campionato, cosi come Federico Dimarco che ha conquistato anche la Nazionale. Non bene invece Alexis Sanchez che ha fatto sapere di non essere contento ma lui servirà dopo la sosta per i tanti incontri ravvicinati. Altalenante anche Hakan Calhanoglu che dopo l’ottimo esordio contro il Genoa si è un po’ perso».