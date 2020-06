Paventi (Sky): “Inter, tre assenti contro il Sassuolo. Cambi sulle fasce”

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha fatto il punto della situazione sulla squadra allenata da Antonio Conte in vista di Inter-Sassuolo di domani. Il tecnico potrebbe optare per dei cambi sulle fasce.

PREPARAZIONE – Inter-Sassuolo è ormai alle porte e per Antonio Conte è già il momento delle scelte. La vittoria di domenica è già stata archiviata, con qualche piccola preoccupazione, ma adesso è tempo di guardare già al prossimo avversario. Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha analizzato la situazione della squadra in vista della sfida di domani sera a San Siro: «Da qualche minuto è iniziato l’allenamento all’orario più o meno dell’inizio della partita, è importante per abituarsi a questi orari e queste temperature. L’Inter ha bisogno di vincere, non può permettersi passi falsi. Con il Sassuolo non deve ingannare la prestazione dei neroverdi a Bergamo, perché resta una squadra molto insidiosa. I nerazzurri affronteranno la partita con tre assenze importanti: Brozovic, Sensi e Vecino. Se Conte deciderà di cambiare lo farà sugli esterni, con Moses al posto di Candreva e magari a centrocampo ci sarà spazio per Borja Valero. Anche dietro c’è la possibilità di cambiare qualcosa. Le prossime tre i nerazzurri le giocheranno a San Siro, bisognerà cercare di sfruttare il campo amico e la continuità. Eriksen è stata la grande sorpresa di questa ripresa e il tecnico spera che possa mantenere la sua continuità di queste ultime prestazioni».

Fonte: Sky Sport