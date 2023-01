Paventi: «Skriniar via a giugno! Parole Galtier fanno capire una cosa»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della situazione relativa a Milan Skriniar. Lo slovacco sembra ormai destinato a lasciare l’Inter

ADDIO – Queste le parole di Paventi: «Skriniar via a giugno? Sì, la sensazione è quella, non in questa finestra di mercato. Ma se si dovesse trovare l’incastro, con una proposta economica del PSG e con i nerazzurri con una soluzione alternativa allo slovacco, l’operazione potrebbe avere un accelerazione. Le parole di Galtier (vedi articolo) ci fanno capire che è solo una questione di tempo. Questa sessione di mercato o la prossima. Non una buona notizia. La società ed i tifosi si erano esposti, con testimonianze di grande affetto».