Paventi: “Sanchez? Recupero difficile. Tocca a Lautaro Martinez”

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez si è infortunato nel corso di Inter-Bayer Leverkusen (qui le sue condizioni). Un infortunio che rischia di mettere fine alla sua Europa League. Conte dovrà affidarsi ancora a Lukaku-Lautaro Martinez? Ecco le parole di Andrea Paventi da “Sky Sport”.

FORFAIT – Ieri sera Alexis Sanchez ha subito un infortunio nel corso del secondo tempo di Inter-Bayer Leverkusen. Il cileno ha però stretto i denti, rientrando subito in campo con una vistosa fasciatura. I controlli al termine della gara evidenziano però un risentimento al flessore. Tradotto: difficilmente potrà scendere ancora in campo in questa Europa League. Una tegola che costringerà Antonio Conte a fare affidamento esclusivamente su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport”, cita le prestazioni della coppia in Champions League come benchmark per questo rush finale in Europa League. In Champions League, la LuLa ha siglato 7 reti, mentre in Europa League sono fermi a 4 (tutte di Lukaku). Ecco le parole di Paventi sulla situazione dell’attacco nerazzurro: «Vedo difficile il recupero di Sanchez, però aspettiamo i controlli. Ma con semifinale e finale così vicine, se salta una, salta anche l’altra. Però questo mette più responsabilità addosso a Lautaro Martinez. Ci ricordiamo le prestazioni di Dortmund e Praga, assieme a Lukaku. Se tutti e due tornano su quei livelli, l’Inter può credere davvero nella vittoria finale».