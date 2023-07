Paventi: «Risposte positive dall’Inter, Cuadrado dentro…»

L’Inter non è riuscita a vincere la sua prima partita amichevole contro l’Al-Nassr in Giappone. Andrea Paventi ne ha parlato in questo modo su Sky Sport.

PARTITA – 1-1 il risultato finale tra l’Inter e l’Al-Nassr. In Giappone la squadra nerazzurra non è concreta, Paventi così: «Giorni intensi di allenamento, il gruppo risponde con applicazione seguendo le idee collaudate dall’allenatore. I singoli hanno fornito ottime prestazioni, Frattesi è già entrato nei meccanismi con un grandissimo gol. Calhanoglu in cabina di regia è stato mostrato con Asllani, Cuadrado sembra già dentro da qualche tempo, Lautaro Martinez qualcosa ha sbagliato e non era al 100%. Risposte positive, conta vedere come la squadra ha creato tante occasioni»